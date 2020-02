Discorsi riflessivi (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Sanremo oltre che ai cantanti è stato lasciato spazio a bellissimi monologhi con argomenti di grande spessore, come quelli sulle donne e soprattutto sulla violenza che queste hanno subito e subiscono tutt’ora. Questa violenza, che a volte assume la forma di una vera e propria ‘’tortura’’, resiste a scomparire nonostante i buoni propositi. Rula Jebreal, in particolare, ha ricordato il passato duro e doloroso che ha vissuto la madre, oggetto di due violenze: da parte di un uomo e poi di un sistema che l’ha obbligata al silenzio. Tutti sappiamo che questo accadeva e accade maggiormente in epoche e culture diverse dalla nostra, ma ciò non toglie che resta intatta la sfida a un grande tabù: se dovessimo subire violenza è meglio denunciare o è meglio lasciar stare? I dati evidenziano che rispetto al passato si denuncia di più ma non tutti i casi hanno avuto esito positivo, non sempre si è ... ildenaro

Discorsi riflessivi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Discorsi riflessivi