Barrow croce e delizia del Bologna: prima la doppietta, poi l’infortunio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Barrow trascina il Bologna contro la Roma, ma nel finale esce dall’Olimpico per infortunio: le condizioni dell’attaccante Serata dolce e amara per Musa Barrow. L’attaccante del Bologna ha realizzato una doppietta contro la Roma, ma nel finale della sfida ha dovuto abbandonare l’Olimpico per infortunio. Per Barrow si è rivelata fatale una botta alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore lo staff tecnico del Bologna valuterà l’entità del guaio fisico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Barrow croce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Barrow croce