Antonella Clerici a Sanremo, problema sul palco: “Ho inciampato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici a Sanremo 2020, problema sul palco dell’Ariston: “Inciampo sempre!” Com’era facile prevedere, Antonella Clerici nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 si è presentata sul palco con un abito molto invadente, che ricorda molto i vestiti indossati nella lontana edizione del 2005 che ha condotto con Paolo Bonolis. Elegantissima e di rosso vestita, Antonella Clerici a Sanremo ha sceso la scala sul palco del Teatro Ariston come le sette donne che l’hanno preceduta nelle precedenti puntate ma, giunta al centro del palco, si è fermata di colpo. Raggiunta dal padrone di casa Amadeus, Antonella Clerici si è quindi giustificata spiegando: “Inciampo sempre”. Dunque il conduttore di Sanremo 2020 l’ha aiutata a fare gli ultimi passi, per via di una scarpa che si era aggrovigliata nello strascico del vestito (fortunatamente ... lanostratv

