Xbox Series X: l'IA neurale potrebbe garantire texture migliori ai giochi retrocompatibili (Di giovedì 6 febbraio 2020) PlayFab è un'azienda acquisita da Microsoft nel 2018 specializzata nel cloud gaming che, attualmente, sta sperimentando la tecnologia dell'IA neurale per migliorare le texture dei vecchi giochi.Sappiamo che con Series X Microsoft punta nuovamente sulla retrocompatibilità e, dunque, gli esperimenti sarebbero collegati alla feature. Con la tecnologia si punterebbe a migliorare il comparto visivo dei titoli delle precedenti generazioni senza fermarsi all'upscaling.Il fondatore e general manager di PlayFab, James Gwertzman, ha discusso della tecnologia in un'intervista con Gamesbeat. In questa occasione ha spiegato che l'azienda sta usando modelli di Machine Learning per migliorare in tempo reale la qualità delle texture dei vecchi titoli grazie ad alcuni software che utilizzano un'IA neurale (come ESRGAN).Leggi altro... eurogamer

