Violenza sessuale a Partinico su 16enne, indagati due ragazzi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due ragazzi di 18 e 19 anni sono indagati per Violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 16 anni di Partinico (Pa). Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i due l’avrebbero prima stordita e poi violentata in una casa di Partinico. Uno dei ragazzi oggi ha 19 anni ed è residente a Partinico. L’altro, oggi 20 anni, è di Giardinello (Pa). Sono entrambi incensurati. Secondo l’accusa, avrebbero fatto ubriacare la ragazza e poi l’avrebbero portata in una casa a Partinico. I fatti risalirebbe a luglio e la Procura ha inviato gli avvisi di garanzia ai due studenti dopo la chiusura delle indagini eseguita dai carabinieri di Partinico. I due giovani dovranno rispondere di Violenza sessuale in concorso nei confronti della giovane vittima che oggi ha 17 anni È stata la ragazza a raccontare tutto ai genitori. È partita dunque la denuncia ai Carabinieri di Partinico che ... direttasicilia

myrtamerlino : I casi di stupro aumentano, la violenza sessuale anche. Ed è a casa dove tutte ci dovremmo sentire più al sicuro ch… - hvrrysbabe : RT @artvire: ma davvero idolatrate un uomo che è stato accusato di violenza sessuale? - tulliocp : @DidaShe @autvmn_leaves Non c è distinzione molestia sessuale = violenza sessuale ( fonte codice penale italiano) -