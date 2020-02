Tre sorelle suicide nel Torinese

Tre,tra i 55 e i 70 anni,si sono tolte la vita a Carmagnola nel. Avevano già tentato il suicidio 5 anni fa in Valtournenche (Aosta). I carabinieri hanno trovato il corpo di una delle donne, impiccato al balcone di casa. In tasca aveva un biglietto in cui spiegava di essersi uccisa dopo aver scoperto che le altre duesi erano suicidate poco prima.I militari sono andati nella loro casa di compagna e hanno trovato i corpi senza vita delle altre due. All'origine del gesto forse problemi economici.(Di giovedì 6 febbraio 2020)