Ti regalerò una rosa: il testo della canzone di Simone Cristicchi cantata da Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ti regalerò una rosa: il testo della canzone di Simone Cristicchi cantata da Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 TI regalerò UNA rosa – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Enrico Nigiotti, che per l’occasione sarà accompagnato da Simone Cristicchi, ha scelto la canzone proprio di Cristicchi, Ti regalerò una rosa. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020 Ti regalerò una rosa Una rosa rossa per dipingere ogni cosa Una rosa per ogni tua lacrima da consolare E una rosa per poterti amare Ti regalerò una rosa Una rosa bianca come fossi la mia sposa Una rosa bianca che ti serva per dimenticare Ogni piccolo dolore Mi chiamo Antonio e sono matto Sono nato nel ’54 e ... tpi

musicalitaest : #ENRICONIGIOTTI - QUI il #video di “BACIAMI ADESSO”, brano in gara al 70° Festival di #Sanremo2020 . #Sanremo70 di… -