Ricetta: le castagnole di Carnevale, ricetta facile e veloce (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le castagnole sono un dolce tipico di Carnevale. E visto che ci stiamo avvicinando alla festa “delle maschere” dove bambini ma anche adulti sfoggiano costumi di ogni tipo, non possiamo non darvi la ricetta di questi dolci deliziosi. Tra coriandoli, mascherine e stelle filanti scopriamo insieme la ricetta delle castagnole di Carnevale. Ingredienti: 370 g di farina 80 g di zucchero 3 uova 60 g di burro 1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato 1 limone grattugiato zucchero a velo sale olio per frittura Procedimento Come prima cosa ammorbidite il burro in una terrina, ed incorporate zucchero e uova, quest’ultime uno alla volta. Mescolate il tutto e aggiungete anche la buccia grattugiata del limone, un pizzico di sale e tanta farina quanto basta ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Solo all’ultimo unite il lievito ... velvetgossip

marluce965 : @taniacips Se vuoi una ricetta facile per le çastagnole (quelle tipo struffoli) te la do io - AranciaE : Assaggiate le mie CASTAGNOLE DI CARNEVALE, golose frittelle croccanti all'esterno e morbidissime all'interno. Faci… - zazoomblog : Castagnole la ricetta tradizionale del dolce di carnevale - #Castagnole #ricetta #tradizionale -