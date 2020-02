Ragazzina di 14 anni per le lenti a contatto rischia di diventare cieca

Brescia - atti sessuali con una Ragazzina di 12 anni : condannato a un anno e otto mesi di carcere : Un 27enne della provincia di Brescia è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere per aver avuto rapporti sessuali con una 12enne. La storia risale al 2014 ed è stata denunciata in seguito dalla madre della minorenne. L'uomo è stato condannato nella giornata di martedì 4 febbraio. Durante il processo aveva dichiarato dichiarato: "Ci sono stati solo baci, non sesso. E quando ho saputo quanti anni avesse, ho deciso di troncare il ...

Aggressione violenta contro una Ragazzina a Bari : le autrici hanno 13 e 14 anni : Un video sui social network che è diventato virale mostra l’Aggressione violenta a una ragazza in pieno centro a Bari. Le autrici sarebbero due coetanee minorenni di 13 e 14 anni. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, infatti, hanno portato a termine le indagini. L’Aggressione avvenuta lo scorso dicembre sarebbe stata architettata dalle due minorenni, che sono state filmate da una terza giovane ...

Cannibale ammazza compagna e figlia | poi mangia fegato della Ragazzina : Un maniaco Cannibale uccide la sua fidanzata e la figlia di quest’ultima. Non contento, compie poi una ulteriore orribile azione verso l’adolescente. Un uomo uccide la compagna e la figlia di lei e mangia il fegato di quest’ultima. Lui si chiama Sergiy Lubenko e ha 40 anni. La fidanzata del mostro aveva 30 anni, la […] L'articolo Cannibale ammazza compagna e figlia | poi mangia fegato della ragazzina è apparso prima sul ...

Guidonia - investe una Ragazzina di 12 anni mentre va a scuola : si è consegnato pirata della strada : L'uomo, poco più di trent'anni e incensurato, si è consegnato al Comando della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio. Ora dovrà rispondere alle accuse di lesioni e omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto alle 7.30 di mercoledì mattina in via Giuseppe Garibaldi a Villanova, mentre stava andando a scuola.Continua a leggere

Milano - palpeggiò ripetutamente una Ragazzina di 12 anni sul bus 91 : arrestato un 41enne : Un ragazzina di 12 anni molestata e palpeggiata ripetutamente da un uomo di 41 anni sull'autobus. Il grave episodio è avvenuto a Milano nel mese di ottobre su un mezzo della linea 91 tra viale Campania e piazzale Piola. La babysitter della vittima ha denunciato tutto e poi la stessa dodicenne, ascoltata in audizione protetta, ha confermato l'accaduto. I poliziotti hanno trovato riscontro anche nelle immagini delle telecamere di ...

Morte Kobe Bryant : chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra Ragazzina di 13 anni : l’identità delle 9 vittime : Un drammatico incidente in elicottero ha tolto la vita a Kobe Bryant, icona leggendaria del... L'articolo Morte Kobe Bryant: chi c’era sull’elicottero? La figlia e un’altra ragazzina di 13 anni: l’identità delle 9 vittime proviene da ForzAzzurri.net.

Una Ragazzina dice di essere incinta di un bambino di 10 anni. Per gli esperti “è impossibile” : Una ragazza di 13 anni è rimasta incinta, e il papà sembra essere un bambino di soli 10 anni. Darya e Ivan sono comparsi in un programma televisivo in Russia, rivelando di fatto la loro relazione. I bambini affermano di essersi incontrati un anno fa e di essersi innamorati a prima vista. Sono apparsi nello […] L'articolo Una ragazzina dice di essere incinta di un bambino di 10 anni. Per gli esperti “è impossibile” sembra ...

Ischia - violenta una Ragazzina di 14 anni - arrestato 34enne di Casamicciola : Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia (Napoli) per violenza sessuale aggravata su una ragazza di 14 anni: è accusato di avere abusato più volte della minorenne, i carabinieri hanno ricostruito quattro episodi distinti in poco più di due anni. Le indagini partite dalla denuncia del padre della ragazza.Continua a leggere

Incendio in casa : morta Ragazzina di 14 anni - il papà ha provato disperatamente a salvarla : Tragedia a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Sono ancora da chiarire le cause dell'Incendio. L'immobile è stato...

Perugia - incinta Ragazzina di 12 anni : Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa all’ospedale Santa Maria della Misericordia, di Perugia. Dove una ragazzina di soli dodici anni, si è presentata accompagnata dal fratello, con dei forti dolori addominali. Dopo diverse analisi i medici hanno scoperto che è incinta al settimo mese. In molti sono rimasti a bocca aperta da questo evento ed i dottori, insieme alla Procura, ora stanno lavorando per ...

Milano - investe una Ragazzina di 13 anni e la carica in auto : poi la lascia vicino casa : Una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'automobile con a bordo due donne in via Pascarella a Milano. La 28enne alla guida e la sua amica, dopo aver travolto la giovanissima, non hanno voluto chiamare i soccorsi, ma l'hanno caricata in auto e abbandonata dolorante vicino alla sua abitazione. La ragazzina è stata poi portata in ospedale dai genitori. Le due donne sono invece state rintracciate dalla polizia locale e denunciate per ...

