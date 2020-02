Ninja Gaiden potrebbe tornare? Il director di Nioh 2 sembra suggerirlo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Attualmente Team Ninja sta per concludere Nioh 2, ma il director del gioco ha suggerito un potenziale sequel per Ninja Gaiden.Parlando con IGN, Fumihiko Yasuda non ha rivelato alcun dettaglio consistente anche se la seguente citazione tratta da un'intervista suggerisce fortemente che potremmo vedere Ryu Hayabusa nel prossimo futuro:"I membri principali del team che ha lavorato a Ninja Gaiden vogliono creare un nuovo gioco", ha dichiarato Yasuda. "Siamo consapevoli che alcuni fan volevano Ninja Gaiden più di Nioh 2. Ora vediamo anche molti giochi Ninja come Sekiro: Shadows Die Twice, e vediamo molte buone ispirazioni in quei giochi, quindi speriamo di condividere buone notizie un giorno".Leggi altro... eurogamer

