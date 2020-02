Napoli, picchiava e minacciava la compagna davanti ai figli: arrestato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione di Qualiano in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord su richiesta dalla Procura della Repubblica, lo hanno arrestato. L’uomo, 38 anni e già noto alle forze dell’ordine, maltrattava la compagna dallo scorso marco. L’ha minacciata di morte e picchiata più volte, anche davanti al figlio, arrivando a prenderla a pugni e a metterle le dita negli occhi. L'articolo Napoli, picchiava e minacciava la compagna davanti ai figli: arrestato proviene da Anteprima24.it. anteprima24

