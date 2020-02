LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 1-4 Fed Cup 2020 in DIRETTA: break dell’estone che prova la spallata decisiva (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra bomba della marchigiana. 30-0 Bello il dritto dell’azzurra, che pizzica la riga 15-0 Riparte la Giorgi, che deve accorciare il divario. 4-1 Si porta a casa un game importantissimo Anett Kontaveit: l’estone allunga in un momento non facile preparandosi a entrare in testa nel rettilineo finale della partita. 40-15 Recupero difensivo prodigioso della Kontaveit che ricaccia sul fondo l’azzurra, la quale poi sbaglia il successivo colpo di rimbalzo. 30-15 Buona prima, aiutata da una risposta errata della Giorgi. 15-15 Qui perde la misura in palleggio regalando in quindici alla sua rivale. 0-15 Apre bene il game in risposta l’azzurra. 3-1 Accorcia al termine di un game lungo e faticoso la Giorgi. Ora bisognerà vedere le cose se cambieranno in questo quinto game del terzo e decisivo set. A-40 Vantaggio interno, ... oasport

