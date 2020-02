La mattina bidello e la sera spacciatore: 52enne arrestato dai Carabinieri (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Un uomo di 52 anni, di mestiere collaboratore scolastico, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo aveva insospettito nei giorni scorsi i Carabinieri con degli atteggiamenti nervosi. Proprio per questo in mattinata si è visto piombare in casa i militari accompagnati dai cani antidroga. La perquisizione ha permesso agli agenti di ritrovare 1,7 kg di marijuana all’interno di una stanza il cui ingresso era stato nascosto da un grosso armadio. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 150 euro in contanti, somma che si suppone essere provento della stessa attività illecita. L'articolo La mattina bidello e la sera spacciatore: 52enne arrestato dai Carabinieri proviene da Anteprima24.it. anteprima24

