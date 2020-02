Incidente sul lavoro a Genole, 16enne in stage travolto da una cancellata: è grave (Di giovedì 6 febbraio 2020) Incidente sul lavoro oggi a Genole, in provincia di Cuneo. Un ragazzo di 16 anni, in stage presso la Emmeti Mondino trattori, è stato travolto da una cancellata che ha ceduto sul retro dello stabilimento. È stato trasportato in elisoccorso e in codice rosso in ospedale a Torino. Il sindaco, Flavio Gastaldi: "Ho le mani che tremano nello scrivere queste parole". fanpage

