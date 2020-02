Google Maps si rifà il look: tutte le novità (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Foto: Google) Google Maps compie 15 anni e si regala un bel restyling che porta un po’ di aria fresca a livello di design e funzionalità per l’applicazione mobile dedicata a smartphone Android e iPhone. Dal logo ai tab fino ai menu, ecco tutto ciò che c’è da sapere per sfruttare al meglio l’applicazione tra le più popolari in tutto il mondo per la navigazione globale. Non si può che partire dal logo che è un po’ l’elemento che salta subito all’occhio. Il cosiddetto “pin” diventa multicolore accogliendo il rosso, giallo, blu e verde delle lettere di Google. Una scelta significativa, che sottolinea quanto da una semplice cartina coi superpoteri ora Google Maps diventi un portale a tutto tondo, ancora più semplice da usare e ricco di informazioni accessibili. (Gif: Google) Si arricchisce il menu dei tab ossia dei collegamenti rapidi ... wired

