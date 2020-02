Frecciarossa deragliato, si indaga su uno scambio ​rimasto aperto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesca Bernasconi  Si indaga sulle cause del deragliamento Il racconto di un passeggero: "Pensavo di essere morto" Due anni fa l'incidente a PioltellovideoConte: "Stiamo accertando le cause"videoIl prefetto: "Prematuro dare colpa...La procura ha aperto un'inchiesto per capire le cause del deragliamento. Tra le ipotesi quella legata a uno scambio rimasto aperto dopo i lavori di manutenzione Potrebbe essere stato uno scambio a causare il disastro ferroviario che, questa mattina, ha coinvolto il Frecciarossa 9595, diretto a Salerno e deragliato nel Lodigiano, sulla linea Milano-Bologna. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando per cercare di capire quali possano essere state le cause dell'incidente, sarebbe legata a uno scambio, che si trovava in una posizione errata: avrebbe dovuto essere chiuso, ... ilgiornale

