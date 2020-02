Formula 1 - Ecco la nuova Haas VF-20 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il valzer delle presentazioni in Formula 1 si apre a sorpresa con la Haas. Il team americano ha svelato oggi sui suoi canali social i render digitali della nuova vettura, la VF-20. Per vederla dal vivo, bisognerà attendere il giorno del lancio ufficiale, previsto per il 19 febbraio a Barcellona.Ritorno al passato. La livrea della nuova Haas VF-20 riprende lo schema di colori classico del team grigio, rosso e nero - simile a quello visto nel 2016, durante la stagione del debutto in F.1. Un ritorno alle origini, verrebbe da dire, soprattutto per cancellare la brutta stagione passata, caratterizzata da un passo indietro in termini di prestazioni e dalla perdita dello sponsor principale, Rich Energy, a metà dellanno. Guenther Steiner, team principal della Haas, ha accolto la nuova VF-20 dicendo: Vedere nascere una nuova monoposto è sempre emozionante. Grazie ai pochi cambiamenti apportati ... quattroruote

