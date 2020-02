Dreams: Nuovi dettagli e Trailer (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il lancio di Dreams si avvicina, qualora siate già in possesso della versione Accesso Anticipato, a partire dal 14 Febbraio 2020 potrete aggiornare a quella definitiva, ossia 1.0, la quale aggiungerà svariate novità e migliorie. Nuovi dettagli su Dreams A differenza della versione attualmente disponibile, Dreams 1.0 porterà in gioco: 2 Nuovi kit di Creazione chiamati Benvenuti a Casa e Tempio Antico (includono numerosi elementi da utilizzare in gioco)18 mila bug risoltiNuovi strumenti come il Termometro, quest’ultimo rappresenta lo spazio e le risorse a disposizioneNuovi segnalibri per le telecamereNuovo schema dei comandi basato sulle levette analogichePossibilità di utilizzare i sensori del PS Move e Dual Shock 4 per la creazione con varie ottimizzazioniModalità Storia della durata di 4 ore circaNumerosi Nuovi Tutorial ... gamerbrain

