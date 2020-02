Cristiano Ronaldo a Sanremo con Georgina (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo a Sanremo. Il campionissimo portoghese in prima fila per la terza serata del Festival. Sul palco la fidanzata Georgina. Sanremo (IMPERIA) – Cristiano Ronaldo a Sanremo. La presenza del campionissimo portoghese non è mai stata confermata ufficialmente (per motivi di sicurezza) ma poco prima dell’inizio della terza serata le voci sull’arrivo di CR7 sono aumentate. Pochi minuti dopo il via le telecamere del Festival hanno inquadrato l’attaccante della Juventus in prima fila. Tutto confermato, quindi, con Ronaldo che assisterà in diretta alla prima di Georgina sul palco dell’Ariston. Lo sketch tra Georgina e Amadeus Georgina è stata l’assoluta protagonista della prima parte della terza serata del Festival di Sanremo. Il suo arrivo era molto atteso tanto che è stata la prima delle co-conduttrici a scendere le famigerate ... newsmondo

