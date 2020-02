Coronavirus: lo screening dei viaggiatori non basta per scongiurare la pandemia (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: Getty Images) L’epidemia da Coronavirus 2019-nCoV in Cina non si placa e le ultime stime parlano di oltre 24mila persone contagiate in Cina e di circa 500 decessi. I casi confermati al di fuori del colosso asiatico, però, rimangono per fortuna pochi, tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non la ritiene una pandemia – almeno per il momento. Un segno che le misure di contenimento stanno funzionando? Forse che sì, forse che no. Per questo un team dell’università della California Los Angeles (Ucla) ha analizzato l’efficacia di uno dei sistemi di prevenzione della diffusione messi in campo, ossia lo screening dei viaggiatori in partenza e in arrivo dalla Cina. Secondo le stime dei ricercatori statunitensi questi test individuerebbero in media meno della metà delle persone infette. Lo studio è ancora in fase di revisione, ma il suggerimento è ... wired

