Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020: bozza bando, requisiti di ammissione e prove (Di giovedì 6 febbraio 2020) Al vaglio del CSPI la bozza del bando di Concorso Ordinario Scuola Secondaria. Cresce l’attesa per la pubblicazione, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Scarica la bozza Al Question Time alla Camera, la Ministra Azzolina ha rilasciato dichiarazioni in merito ai Concorsi Scuola 2020. La pubblicazione del Concorso Ordinario e StraOrdinario Secondaria sarebbe entro il mese di febbraio 2020 e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Ultime news sul Concorso Scuola 2020 Concorso Ordinario Scuola Secondaria: cosa prevede Il Concorso Ordinario Scuola Secondaria si svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma della Scuola del Governo Lega – 5 Stelle, con fine il reclutamento di decine di migliaia di docenti nella Scuola Secondaria di I e II grado. Le prove saranno effettuate durante ... leggioggi

