Cantico dei cantici, cos’è il testo recitato da Benigni a Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Comparso sul palco dell’Ariston in occasione della terza serata di Sanremo 2020, Roberto Benigni ha recitato una porzione del Cantico dei cantici, definendolo uno dei passaggi più belli della Bibbia. Si tratta di uno dei poemi d’amore più conosciuti, ma anche uno dei più misteriosi e commentati, perché celebra un amore carnale pur essendo parte della tradizione cattolica. Cantico dei cantici: il testo integrale Cantico dei cantici, di Salomone. 2Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, migliore del vino è il tuo amore. 3Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande è il tuo nome: per questo le ragazze di te si innamorano. 4Trascinami con te, corriamo! M’introduca il re nelle sue stanze: gioiremo e ci rallegreremo di te, ricorderemo il tuo amore più del vino. A ragione di te ci si innamora! 5Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di ... notizie

