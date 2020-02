Andreas Dermanis: chi è, Mika, fidanzato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Legatissimo alla propria privacy, Mika è tornato oggi a Sanremo in quanto superospite del Festival, questa sera. Al suo fianco, molto probabilmente, l'amato Andreas Dermanis, suo compagno da quasi 15 anni.Un personaggio volutamente distante dai riflettori, che non ha profili social ufficiali e che mai appare sulla pagina Instagram di Mika. Andreas è un regista di origini greche che spazia tra documentari e video musicali, in passato visto all'opera con progetti firmati Sky Arte e MTV. A farli incontrari, leggenda narra, uno show televisivo in cui il cantante era ospite. Da allora, tolto un breve e apparente break, non si sono mal separati.Andreas Dermanis: chi è, Mika, fidanzato 06 febbraio 2020 09:30. blogo

