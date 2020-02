10 idee regalo per chi possiede un iPad (Di giovedì 6 febbraio 2020) Chiamatelo iPad o anche computer, ma probabilmente, se conoscete qualcuno che dispone di un tablet, allora si tratta sicuramente di quello di Apple. Per questo motivo oggi elencheremo 10 gadget più o meno conosciuti e leggi di più... chimerarevo

MarcoFaragi : RT @GeneraliItalia: San Valentino è alle porte: non sempre è facile trovare il regalo giusto! Per questo abbiamo preparato tante idee, tutt… - lillydessi : Idee regalo San Valentino 2020: cosa regalare al proprio lui - lillydessi : Idee regalo San Valentino per lei: le migliori idee per stupirla -