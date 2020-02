Whirlpool, De Luca: Dalla Regione 20 mln se l’azienda resta a Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Abbiamo riconfermato ancora ieri, con una delibera approvata Dalla Regione, che la Campania mette a disposizione 20 milioni per un eventuale accordo di sviluppo con Whirlpool, se la multinazionale decide di mantenere la presenza a Napoli e garantire i livelli occupazionali”. Lo annuncia a Radio Crc il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore parla anche dell’incontro di ieri pomeriggio con i sindacati a palazzo Santa Lucia, confermando la decisione di “avviare una interlocuzione per un tavolo di confronto con il governo su realta’ di crisi (come Whirlpool, Jabil e Novolegno, ndr) che si moltiplicano e sono preoccupanti”. L'articolo Whirlpool, De Luca: Dalla Regione 20 mln se l’azienda resta a Napoli proviene da Ildenaro.it. ildenaro

