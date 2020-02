Verstappen infiamma la F1: “Hamilton non è Dio, posso batterlo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Max Verstappen lancia la sfida a Lewis Hamilton: “Forse Dio è con lui ma lui non è Dio, posso batterlo. Lo reputo vulnerabile”. Max Verstappen accende i motori e lancia la sfida a Lewis Hamilton. Prima ancora della presentazione ufficiale delle monoposto e prima ancora dei primi testi in pista, il pilota della Red Bull ha lanciato la sfida al campione della Mercedes mostrando una certa sicurezza nei propri mezzi. Insomma, la stoffa del campione ce l’ha e non ci sono dubbi. Max Verstappen, “Hamilton non è Dio, posso batterlo” Intervenuto a un evento della Red Bull, Max Verstappen ha lanciato il guanto di sfida a Lewis Hamilton. Il pilota olandese ha provato a scalfire la fama del campione della Mercedes mostrando una certa sicurezza nei propri mezzi. Caratteristica essenziale per diventare un campione. “In Formula 1 molto dipende dalle ... newsmondo

Verstappen infiamma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Verstappen infiamma