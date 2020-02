Suits 7 sbarca in chiaro su La5 con una programmazione vergognosa e le ultime apparizioni di Meghan Markle (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Suits 7 finalmente sbarca in chiaro per riaprire il cerchio intorno Mike e Harvey ma non tutto è rose e fiori. La serie si è rivelata un vero e proprio cult nel corso di questi anni e sicuramente meritava un po' di più a livelli di ascolti in Italia ma, come spesso accade, anche lei è stata un po' messa da parte a favore di crime e minestre già cotte e riscaldate. Non scopriamo niente di nuovo dicendo che le serie dovrebbero andare in onda ad un orario accettabile per il target a cui sono indirizzate, che meriterebbero più continuità e, soprattutto, una messa in onda contemporanea a quella originale sicuramente non datata mesi o anni dopo come alcuni casi. Suits 7 è andata in onda in Patria nel lontano luglio 2017 e solo adesso, quasi tre anni dopo, sbarcherà in chiaro dopo il suo passaggio su Premium nel 2018 e questo non può che indignare il pubblico spinto per forza di cose a ... optimaitalia

