Scambiano smartphone per una pistola, 15enne uccisa in strada a Santos (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una 15enne brasiliana è stata uccisa in strada quando alcuni malviventi hanno scambiato il flash del suo smartphone per il fuoco di una pistola. Una immane tragedia si è verificata in una delle favela di Santos, città brasiliana che si trova nello stato di Sao Paolo. Secondo la ricostruzione fornita dalla stampa locale una ragazzina … L'articolo Scambiano smartphone per una pistola, 15enne uccisa in strada a Santos NewNotizie.it. newnotizie

