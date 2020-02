Maltempo, chiuse strade e giardini a Como per il forte vento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute nel pomeriggio sulla città di Como, si sono verificate diverse criticità. In particolare si è reso necessario procedere allo sbarramento di alcune strade per effetto della caduta di tegole dai tetti e di numerosi alberi, alcuni dei quali si sono appoggiati alle linee elettriche. “Al fine di prevenire situazioni di pericolo, con decorrenza immediata, sono stati chiusi i giardini pubblici e i cimiteri e interdetto il transito nelle aree piantumate aperte, fino a nuova comunicazione”. Lo comunica il comune di Como in una nota. “Il personale della polizia locale, dell’ufficio tecnico comunale e della Protezione civile comunale e provinciale, sta attuando tutte le attività necessarie alla pronta risoluzione delle numerose problematiche in atto – si legge ancora nella nota – Il traffico, al ... meteoweb.eu

