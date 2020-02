LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Le Vibrazioni in testa a metà gara! Al Bano e Romina infiammano l’Ariston! Achille Lauro dà scandalo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.24: Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la seconda puntata. Buonanotte. 1.23: Voto trasversale della Giuria Demoscopica. Primo posto per Le Vibrazioni, davanti a Elodie e a Diodato. Pezzi orecchiabili. Troppo giù Gualazzi, Achille Lauro e Bugo e Morgan 1.20: 6) Alberto Urso, 5) Marco Masini, 4) Irene Grandi, 3) Diodato, 2) Elodie, 1) Le Vibrazioni 1.19; La classifica: 12) Bugo e Morgan, 11) Riki, 10) Rita Pavone, 9) Achille Lauro 8) Anastasio, 7) Raphael Gualazzi 1.15: Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston, assieme a Rula Jebreal e Diletta Leotta. E’ il momento della classifica? Spot per domani quando canterà Fiorello e torneranno i Ricchi e Poveri nella formazione originale 1.10: Dopo la pubblicità ci sarà la ... oasport

fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal - TvTalk_Rai : La verità è che #Sanremo è un po’ come il Natale: meglio non passarlo da soli. E allora commentalo con noi usando… - fanpage : #BeppeVessicchio è tornato! Ora è #Sanremo2020 -