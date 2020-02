Dalla Regione 13 milioni di contributi per gli affitti 2019 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato pubblicato sul BURC del 3 febbraio 2020 il “Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 per l’annualità 2019”. Ai sensi della nuova disciplina approvata Dalla Giunta Regionale nell’ottobre scorso, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, è stato emanato il primo Bando Regionale per l’erogazione dei contributi destinati al sostegno all’affitto. Il Bando, destinato a tutti i cittadini della Campania, prevede una procedura innovativa, sia perché esclusivamente on line sia perché gestita direttamente Dalla Regione e non più dai singoli Comuni, cosa questa che consentirà di abbreviare notevolmente i tempi di erogazione dei contributi. Le risorse complessivamente stanziate, pari ad € 13.056.066,66 sono ripartite, in esito alla procedura concorsuale, in quattro parti, in ... anteprima24

