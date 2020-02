Cuneo, alpinista precipita in una voragine (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grave incidente ad una scialpinista francese nel corso di una escursione. Salvata in extremis grazie ad una eliambulanza. Grave incidente ad alta quota per una scialpinista francese in Val Varaita, provincia di Cuneo. La donna stava stava effettuando una escursione con una guida alpina quando, per cause ancora da accertare, è precipitata in una voragine … L'articolo Cuneo, alpinista precipita in una voragine proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

