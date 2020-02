Continua Lucifer 3 sul 20, Marcus rischia la vita per Chloe? Trame 5 febbraio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Prosegue Lucifer 3 sul 20 con i nuovi episodi della terza stagione, finalmente in chiaro e in prima serata. Nel primo, assisteremo al ritorno di Maze in versione cacciatrice di taglie; il secondo appuntamento invece esplora più da vicino il rapporto creatosi tra Marcus e la detective Chloe. Prodotta da Warner Bros, ideata da Tom Kaprinos, sulla base di un fumetto dell’universo Vertigo- DC Comcis, la terza stagione è composta da ventisei episodi. Originariamente è stata trasmessa sul network Fox dal 2017 al 2018. In seguito, il canale ha cancellato la serie apparentemente a causa dei bassi ascolti registrati negli ultimi mesi di messa in onda. La notizia di non rinnovare Lucifer ha generato un grande campagna social in cui i fan si sono messi in prima linea per salvare la serie e cercare un nuovo network in grado di rinnovarla. Alla fine, Netflix l'ha spuntata, confermando Lucifer per ... optimaitalia

