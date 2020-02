Commisso: «Chiesa via? Se i soldi saranno giusti». Juve avvisata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato del futuro di Chiesa: «Se vorrà andare, sarà accontentato». Juve alla finestra Il presidente Rocco Commisso ha ribadito la chiara volontà di Federico Chiesa di restare alla Fiorentina nel corso di questa stagione: «Nessuno mi ha chiesto mai di andare via. Se il ragazzo a fine stagione sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare». «Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere». Commisso attende dunque la giusta offerta. Juventus avvisata. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

