Che fine ha fatto Francesca Dellera, una delle attrici più desiderate degli anni 80/90? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Francesca dellera, all’anagrafe Francesca Cervellera, è stata una delle attrici più desiderate degli anni ’80 e ’90 ma dal 2006 sembra scomparsa dalla tv. Qualche anno fa ha rilasciato alcune interviste in cui parla di un cambiamento nella sua vita. Che fine ha fatto Francesca dellera che qui sotto la potete ammirare in una scena con Bernard Giraudeau nel film Nanà. Visualizza questo post su Instagram Francesca dellera in a scene with Bernard Giraudeau from the film Nanà based on the homonym novel by Émile Zola, music of the Oscar award Ennio Morricone, set and costume design of the Oscar award Danilo Donati. “There is a crack in everything. That’s how the light gets in” -Leonard Cohen- #Francescadellera #bernardgiraudeau #cinema #movie #enniomorricone #oscaraward #italianactress #beautiful #beauty #iconic ... bigodino

realvarriale : Non è solo un grande allenatore ma anche un uomo di classe e eleganza assolutamente rare. 'Mi dispiace per i cori,… - LegaSalvini : #SALVINI CITOFONA AL PILASTRO? LE MAMME LO RINGRAZIANO: 'STRANAMENTE NON CI SONO PIÙ SPACCIATORI' - AntoVitiello : Sulle voci riguardanti #Rangnick dalla Germania: fonti vicine alla proprietà fanno sapere che c’è grande apprezzame… -