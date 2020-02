Celebrity Hunted: Francesco Totti, Fedez e altri in fuga nel programma di Prime Video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Celebrity Hunted, su Amazon Prime Video arriva nel 2020 il format con i vip in fuga da professionisti del settore. Nel cast: Francesco Totti, Fedez, Diana Del Bufalo e altri Aggiornamento del 5 febbraio 2020: Durante Sanremo, Amazon Prime Video ha trasmesso il primo promo di Celebrity Hunted, che debutterà nella piattaforma il 13 marzo 2020. Se nei giorni scorsi sui social di persone famose del mondo dello spettacolo, musica e calcio, avete visto delle immagini a sfondo nero che recitavano: “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perchè.” e vi siete preoccupati, ci pensiamo noi a tranquillizzarvi. I vip in questione saranno dei concorrenti di un programma “televisivo” che si chiama “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, che verrà rilasciato prossimamente su Amazon Prime Video in di 200 paesi. Celebrity Hunted, prodotto ... dituttounpop

