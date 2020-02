Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi, standing ovation all'Ariston - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Novella Toloni Amadeus ha voluto ricordare il compianto conduttore in apertura di Festival nel giorno del suo compleanno: "Se ci fosse ancora questa edizione l'avrebbe presentata lui" Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi 62 anni. Il quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, a lui è andato il ricordo sentito e commosso di tutto il teatro Ariston in apertura della seconda serata del Festival di Sanremo. Subito dopo la gara dei giovani, Amadeus ha voluto omaggiare Fabrizio Frizzi - scomparso dopo una breve malattia due anni fa - con un momento speciale. Fabrizio Frizzi era uno dei volti storici della televisione italiana. Nonostante la sua lunga carriera, costellata di successi e di grandi conduzioni, il presentatore romano non è mai riuscito a condurre il Festival di Sanremo. Un obiettivo ambito che invece ha avuto l'onore di raggiungere Amadeus, che all'amico e ... ilgiornale

