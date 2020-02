Allenatore Torino, ecco Longo: è la prima grande mossa di Bava (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allenatore Torino, ecco Longo: è la prima grande mossa di Bava, in estate nominato direttore sportivo dei granata Nelle ore successive alla severa sconfitta di Lecce, è stato lui ad alzare il telefono e contattare Longo per incassare una disponibilità di massima. E nessuno sarebbe stato più indicato di Bava per compiere questo passaggio. Il direttore sportivo granata, nell’ombra dalla nomina estiva fino ad oggi, ha condiviso infatti con il tecnico ben sette stagioni nel vivaio del Toro. Stagioni colme di successi e di soddisfazioni. E la sua fiducia totale in Longo ha pesato nella scelta compiuta dalla società. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

