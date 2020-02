VIDEO Simone Biles spaziale: Yurchenko doppio carpio al volteggio! L’elemento impossibile per una donna, mai eseguito (Di martedì 4 febbraio 2020) Simone Biles non conosce limiti, la ginnasta più forte di tutti i tempi ha sempre fatto la differenza nel corso della sua gloriosa carriera proponendo degli elementi soprannaturali che vanno oltre qualsiasi logica della fisica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è sempre distinta per la sua unicità, per la capacità di inventare movimenti impensabili per qualsiasi altra atleta e per essere riuscita a riscrivere la storia della ginnastica artistica. La ragazza più vincente di tutti i tempi ai Mondiali è tornata a fare parlare di sè in questo 2020 e sui social ha postato il VIDEO dell’esecuzione dello Yurchenko doppio carpio: si tratta di un movimento mai eseguito in gara da una donna, qualcosa di davvero impossibile. Per il momento la 22enne statunitense lo ha eseguito in buca ma tutto lascia pensare a degli allenamenti per portarlo in gara in vista delle Olimpiadi di Tokyo ... oasport

OA_Sport : VIDEO Simone Biles spaziale: Yurchenko doppio carpio al volteggio! L’elemento impossibile per una donna, mai esegui… - couyouuu : RT @GAFinfos: SIMONE @Simone_Biles ?????????????????? - fostine02 : RT @GAFinfos: SIMONE @Simone_Biles ?????????????????? -