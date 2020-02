Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 16 | 10

Primarie Iowa 2020 : risultati - chi ha vinto e Ultime notizie : Primarie Iowa 2020: risultati, chi ha vinto e ultime notizie Primarie Iowa 2020: si attendono ancora i risultati a causa di un enorme ritardo nel conteggio dei voti. Tuttavia, Bernie Sanders ha già esultato: sarebbe in testa secondo le proiezioni del suo staff. Lo seguirebbe Pete Buttigieg mentre Elizabeth Warren al momento potrebbe essere davanti all’ex vice di Obama Joe Biden. Primarie Iowa 2020: un clamoroso ritardo In Iowa è ...

Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli si aggravano le condizioni dei due coniugi cinesi positivi ai coronavirus ricoverati allo Spallanzani i due cittadini cinesi ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani nelle Ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche causa di una insufficienza respiratoria come segnalato nei casi fino ad ora ...

Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la fondazione dello storico carnevale di Ivrea che ogni anno attira migliaia di persone per la tradizionale battaglia delle arance a via Togliatti formali necessari per procedere con la sostituzione del Generale Alberto bombonato la decisione in seguito alle voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati che hanno creato all’interno della città con clima o sereno a breve ...

Coronavirus Ultime Notizie - sale ancora il numero dei contagi. Una persona muore a Hong Kong : Coronavirus ultime notizie, aumenta ancora il numero dei contagi e c’è un altro decesso al di fuori della Cina. Infatti una persona è morta a Hong Kong. La Commissione Sanitaria Cinese ha rilasciato i dati aggiornati questa mattina. Il numero dei morti in Cina è arrivato a 425, con 64 decessi in un giorno. Le persone contagiate, in tutto il Paese, arrivano a 20.438. Per quanto riguarda i pazienti guariti, il numero è di 635. Dunque anche ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Libia : Onu “firma accordo su cessate fuoco permanente” : ULTIME NOTIZIE. oggi ultim'ora: Libia, Onu annuncia accordo siglato tra Haftar e Al Sarraj su cessate il fuoco permanente (4 febbraio).

Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli da Sanders canta Vittoria la campagna ha diffuso i suoi risultati interni corrispondenti a circa il 40% emerge è che il senatore del Vermont è primo nel conteggio finale con il 29,66% Ma le primarie democratiche per la casa bianca partono col piede sbagliato la macchina organizzativa del partito va in tilt e a notte fonda in carica non si conoscono ancora i ...

Pensioni oggi 4 febraio 2020 : Ultime Notizie da Catalfo e Sindacati dopo l’incontro : Nella giornata di ieri è avvenuto il primo di una serie di incontri previsti a Febbraio tra Sindacati e Governo, per trovare una quadra per la riforma delle Pensioni da inserire nella prossima legge di bilancio. oggi vi riportiamo le parole del Ministro del lavoro e delle sigle sindacali che hanno commentato questo primo confronto, ecco tutte le ultime notizie. ultime notizie Pensioni 2020, le parole di Catalfo oggi 4 febbraio Tramite un ...

Pensioni Ultime Notizie - assegno di garanzia di 780 euro per i giovani. Arriva la proposta dei sindacati : Pensioni ultime notizie, Arriva la proposta dei sindacati di istituire un assegno di garanzia per i giovani pari a 780 euro da integrare in base agli anni di lavoro. Questo è quanto emerso dall’incontro tra Governo e sindacati che trattava proprio il tema delle Pensioni per i giovani. Quest’ultimi risulterebbero infatti penalizzati dal lavoro precario e discontinuo al momento del raggiungimento degli anni per la pensione. Dunque è ...

Sanremo 2020 : cantanti - canzoni - conduttori - ospiti e Ultime Notizie sul Festival : Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, ospiti e ultime notizie sul Festival Sanremo 2020 – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, la kermesse canora più importante in Italia, l’evento televisivo più atteso dell’anno. Alla conduzione Amadeus che sarà affiancato da 10 conduttrici. Quali? Quali sono i cantanti? Le canzoni? A che ora va in onda? Le domande sono tantissime. Di seguito ...

