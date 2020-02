Traffico Roma del 04-02-2020 ore 20:00 (Di martedì 4 febbraio 2020) NULLA E’ CAMBIATO SULLA TANGENZIALE , DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA NOMENTANA DIREZIONE STADIO, NELLA CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico SI STA IN FILA TRA TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI SULLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA , PER LO STESSO MOTIVO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE DEL POLLLICLINICO TRA PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO E VIALE DELL’UNIVERSITA’ NELLE DUE DIREZIONI MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma DISPONIBILE PER ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -