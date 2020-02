Standing ovation per Rita Pavone, che si commuove (Di martedì 4 febbraio 2020) Standing ovation per Rita Pavone che torna sul palco dell'Ariston dopo 48 anni di assenza. La sua partecipazione è stata accompagnata da non poche polemiche, ma il suo ritorno è stato graditissimo dal pubblico di Sanremo e anche dalla sala stampa.La cantante si esibisce nel suo brano grintoso "Niente" e convince tutti. Al termine della performance l'applauso sincero della platea la commuove fino alle lacrime. huffingtonpost

