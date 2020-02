Sanremo 2020: Rula Jebreal, standing ovation per il suo monologo – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo il monologo di Diletta Leotta (non proprio apprezzatissimo a dire il vero), a Sanremo 2020 è arrivato il momento del tanto atteso spazio di Rula Jebreal: la giornalista si è lasciata accompagnare da due legii sul palco per raccontare una storia che lei stessa ha definito “quella di un’emergenza nazionale, ma che è anche internazionale. Molte donne, ad esempio, vengono messe in prigione solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema apartitico, culturale e importante…”. Sanremo 2020: il monologo di Rula Jebreal Come già detto, la giornalista Rula Jebreal si è avvalsa di due legii per raccontare la visione giusta e la visione sbagliata delle donne che ha la società di oggi. A rappresentare i due mondi, ci sono ovviamente un libro nero e un libro bianco. Il suo discorso si è aperto con alcune fra le frasi più comuni che le ... ultimenotizieflash

