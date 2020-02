Sanremo 2020: Michele Zarrillo in gara con “Nell’estasi o nel fango” (Testo) (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone di Michele Zarrillo è “Nell’estasi o nel fango”. Il Testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Fausto Leali La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Michele Zarrillo. Clicca qui per ulteriori informazioni su Sanremo 2020 Per Michele Zarrillo si tratta della 13ª partecipazione al Festival di Sanremo. Vinse nel 1987 nella Categoria Nuove Proposte con la canzone La notte dei pensieri. Il brano che porterà in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo si ... dituttounpop

