Sanremo 2020, la scaletta della prima serata (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 febbraio è arrivato, “finalmente” come sostiene Amadeus. Il direttore artistico del settantesimo Festival di Sanremo sarà accompagnato, per la prima serata, da Diletta Leotta e Rula Jebreal. Insieme a loro ci saranno anche Fiorello e Tiziano Ferro, che rimarranno fino alla finale di sabato 8 febbraio. Il cantante originario di Latina canterà due canzoni che hanno fatto la storia del Festival (“Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini), alle quali aggiungerà il suo ultimo successo, “Accetto miracoli”.Tra i cantanti in gara, ad aprire le danze sarà Irene Grandi. Dopo di lei, in ordine di uscita, toccherà esibirsi a Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo e Morgan, Alberto Urso, Iki, Raphael ... huffingtonpost

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -