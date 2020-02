Sanremo 2020: la scaletta della prima serata del Festival (Di martedì 4 febbraio 2020) Fiorello, Emma Marrone, Amadeus La primissima sarà Irene Grandi. L’ultimo Raphael Gualazzi. Saranno dodici (su ventiquattro totali) i Big che si esibiranno nella prima serata del Festival di Sanremo 2020. Altri dodici canteranno domani. La première odierna darà inoltre spazio alle prime due sfide della sezione Nuove Proposte. Al suo debutto sanremese, il conduttore Amadeus sarà affiancato da Fiorello e da Tiziano Ferro (che canterà in momenti diversi Nel blu dipinto di blu, Almeno tu nell’universo e Accetto miracoli). Protagoniste femminili della serata, Rula Jebreal e Diletta Leotta. Ecco la scaletta della prima serata del Festival 2020. E attenzione agli ospiti: tra loro, oltre ad Emma Marrone, ci saranno Albano e Romina. Sanremo 2020, scaletta prima serata Apertura Fiorello Ingresso Amadeus Duello Nuove Proposte Eugenio in Via di Gioia (Tsunami) vs Tecla Insolia (8 ... davidemaggio

