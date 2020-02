Sanremo 2020, “è un fatto o si dice?”: Achille Lauro in canotta sul red carpet, Elodie aspetta qualcuno (che arriverà sabato) (Di martedì 4 febbraio 2020) IL LOOK SHOCK DI Achille Lauro Lo scorso anno Achille Lauro era finito nel mirino di Striscia la notizia per la sua Rolls Royce, il fatto è che quest’anno fa il bis con un brano che non promette le stesse polemiche. SI DICE però che il cantante sarebbe pronto a stupire tutti con un vero e proprio look shock realizzato per lui dal noto stilyst Nicolò Cerioni. Come si presenterà sul palco? Elodie VESTE VERSACE E SABATO IN CITTA’ ARRIVA IL FIDANZATO MARRACASH Elodie si affida al suo amico Mahmood per assicurarsi il successo a Sanremo 2020, il vincitore della precedente edizione figura tra gli autori di “Andromeda”. Un fatto noto ma quel che SI DICE è che a vestirla per cinque sera sarà Donatella Versace ma soprattutto che sabato in città per sostenerla arriverà il fidanzato Marracash. ELISABETTA GREGORACI A Sanremo: ECCO IL MOTIVO. A MONTECARLO LA FESTA ... ilfattoquotidiano

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -