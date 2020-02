Paolo Bonolis al veleno: “Juve ogni anno è così, errori sempre in una direzione. Il rigore? Lo voleva dare per forza” (Di martedì 4 febbraio 2020) Paolo Bonolis non è nuovo a frecciate contro la Juventus. Il noto conduttore, celebre tifoso dell’Inter, non poteva far mancare il suo pensiero dopo i controversi episodi della partita tra bianconeri e Fiorentina. Parlando ai microfoni di Fcinter1908, Paolo Bonolis ha sparato a zero sulla Juve: “Commisso si è espresso come riteneva giusto esprimersi con la rabbia di un evento appena terminato e con una padronanza non perfetta della lingua, ma con la disperazione del sentimento. Per me, il primo rigore c’è, ma il secondo sinceramente… Tra l’altro, è andato a vederlo al VAR e l’ha dato lo stesso. Qua siamo ai livelli di Abisso in Fiorentina-Inter. Credo sia assurdo. Capisco lo si possa dare senza VAR, ma darlo nonostante l’aiuto della tecnologia vuol dire che lo voleva proprio dare… Attendo sempre un episodio contro la Juventus. Prima o poi succederà. Succede sempre ... calcioweb.eu

