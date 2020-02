Non è L’Arena, Salvini contro Boschi: “Mente sapendo di mentire” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella puntata di Non è L’Arena andata in onda lunedì 3 febbraio, Maria Elena Boschi parlava di immigrazione insieme a Massimo Giletti. La capogruppo di italia Viva sosteneva che “gli sbarchi non sono aumentati” da quando si è insediato il governo giallo-rosso. Non è d’accordo, però, il leader della Lega, Matteo Salvini, che si scaglia contro la Boschi con un messaggio sui social. Immigrazione, Salvini contro Boschi Matteo Salvini ha attaccato Maria Elena Boschi con un messaggio su Twitter, ma anche il pubblico in studio è andato contro la capogruppo di Italia Viva. Infatti, la Boschi avrebbe riferito a Non è L’Arena che gli sbarchi non sono aumentati dal momento in cui è nato il governo Pd-M5s, ma stando ai dati ciò che emerge è ben diverso. In effetti, p stata proprio la Boschi a rischiare di dover fare un passo indietro dopo le sue dichiarazioni. Il ... notizie

