Manuel Bortuzzo, un anno dopo il tragico sparo: “Più forti di prima” (Di martedì 4 febbraio 2020) Ieri si è ricorso il primo anniversario della notte che ha cambiato la vita a Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore 19enne cui hanno sparato. L’incidente lo ha messo su una sedia a rotelle, con poche speranze di poter tornare a camminare. Manuel, tuttavia, si è subito contraddistinto con un enorme caparbietà e coraggio. Colpito da un proiettile vagante La sua storia aveva commosso e insieme indignato l’Italia. Perché essere costretto su una sedia a rotelle a 19 anni per un proiettile vagante, è una tragedia insensata, che spezzerebbe la vita e i sogni di gloria di quasi chiunque. Non di Manuel Bortuzzo, però.Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, Manuel si trovava in Piazza Eschilo a Roma assieme ad un gruppo di amici, quando improvvisamente furono sparati dei colpi di pistola. A sparare fu Lorenzo Martinelli, condannato a 16 anni assieme a Daniel Bazzano. La giustizia, tuttavia, non ... thesocialpost

